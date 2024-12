Ilrestodelcarlino.it - Camplus, protesta dei collettivi. Tensioni e tafferugli, due contusi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Momenti di tensione e qualcheo all’ingresso della residenza universitaria Alma Mater, in via Sacco, zona San Donato, struttura gestita da, una delle principali aziende di housing per studenti in Italia. Lì davanti, dalla tarda mattinata di ieri, si sono radunati circa 30 attivisti di Adl Cobas e del collettivo studentesco Luna insieme a inquilini delle residenze, che richiedevano un incontro con la dirigenza di, per lamentare problemi negli alloggi. Dopo un presidio all’esterno, gli attivisti hanno cercato di entrare: c’è stata una colluttazione con alcuni addetti. In queste fasi, secondo, "i metodi violenti utilizzati dagli occupanti hanno causato paura e smarrimento tra i colleghi, due dei quali sono rimastie si trovano ora in ospedale". È intervenuta la polizia, che ha allontanato i manifestanti.