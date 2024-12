Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, Conte esulta: l’annuncio in diretta è netto

Ultimissime– In casa azzurra arrivano ottime notizie, il tecnico salentino può finalmentere.Le ultimissime notizie difanno sorridere il. Gli azzurri sono alla ricerca di un profilo difensivo affidabile che, probabilmente, prenderà il posto di Juan Jesus. Non si tratta, tuttavia, dell’unico ruolo in cui la dirigenza intende apportare delle modifiche poiché anche la permanenza di Leonardo Spinazzola è tutt’altro che scontata. A rimpiazzare l’ex esterno della Roma potrebbe essere Cristiano Biraghi, attualmente in forza alla Fiorentina ma alla ricerca di una nuova sistemazione. Attenzione, perché proprio su un obiettivo difensivo delsono arrivate parole confortanti per Antoniofa sorridere il tecnico pugliese.Nuovo difensore, Sky: “Luiz Felipe può arrivare subito”Ilè chiamato a rinforzare la propria rosa in occasione della finestra invernale diche aprirà i battenti il prossimo 2 gennaio.