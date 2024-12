Ilgiorno.it - Bormio: la pista Stelvio pronta per la Coppa del Mondo nonostante la scarsa neve

Luce verde a: laper ospitare ladelma dinel comprensorio, come del resto in molte parti dell’arco alpino, ce ne è pochina e in alto non si scia affatto. Buone notizie per quel che riguarda il lato sportivo: la mitica discesa del 29 dicembre e il superG del giorno successivo si disputeranno regolarmente. Le scarsissime precipitazioni nevose di questo inizio di inverno, unitamente alle alte temperature fatte registrare nei giorni scorsi (ieri alle 11 a3000 c’era una temperatura di -1 e in paese nel primo pomeriggio si sfioravano i + 8), avevano fatto addirittura slittare di qualche giorno l’ispezione dei responsabili della Fis (la Federazione internazionale dello sci) che devono dare l’ok per la due giorni di. Ma come sempre, grazie allo straordinario sforzo in primis dei gestori degli impianti die poi di tutta quanta la macchina organizzativa, le gare sono salve e la, una delle più iconiche del circo bianco e amatissima dagli uomini jet, è stata preparata a puntino, con l’ausilio dell’efficientissimo impianto di innevamento artificiale, e ieri è arrivato l’ok della Fis.