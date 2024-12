Sport.quotidiano.net - BATTUTO IL PACHUCA, vinta anche l’intercontinentale: quindicesimo trofeo. Ancelotti è il più grande della storia Real

la Coppa Intercontinentale, alla facciacrisi: IlMadrid di Carlosi è imposto in Qatar nella finale di Lusail travolgendo ilper 3-0 con le reti di Mbappè, Rodrygo e Vinicius su calcio di rigore. Per il tecnico italiano si tratta delalla guida dei blancos, numero che lo fa diventare l’allenatore più vincente nelladel club. I trofei totali per Re Carlo sono 31, nel caso delha superato Miguel Muñoz: "Sono molto contento, è unsuccesso, abbiamo giocato bene. C’era una differenza di qualità ma non è stato facile batterli, serviva il giusto atteggiamento. Dopo siamo entrati in partita e alla fine mi è piaciuta l’attitudinesquadra. Davanti, poi, hanno fatto la differenza", ha dettoalla fine. Per ilsi tratta del nono successo in una manifestazione che ha cambiato nome: 4 Coppe Intercontinentali e 5 Coppe del mondo per club Fifa, dal 1960 ad oggi.