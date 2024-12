Lettera43.it - Andrea Piscina, l’ex conduttore radiofonico condannato a sei anni

è statodopo un processo con rito abbreviato a seidi carcere dal gup di Milano Roberto Crepaldi per reati legati alla produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale su minori adescati tramite piattaforme social. La condanna è arrivata al termine di un processo con rito abbreviato, durante il quale il 25enne ha ammesso gli abusi. Il pm GiovTarzia aveva chiesto una pena di nove, ma il giudice ha concesso le attenuanti generiche e ha assoltoda un’accusa relativa a un episodio di istigazione, in cui aveva invitato due minori a filmare compagni negli spogliatoi della polisportiva dove lavorava come animatore. I due ragazzi si erano però rifiutati.(Facebook).Tutto partì dalla denuncia di una madreLe indagini, avviate nell’estate 2023 dopo la denuncia di una madre, hanno portato alla luce un vasto archivio di immagini pedopornografiche nei dispositivi di