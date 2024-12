Thesocialpost.it - Agguato a colpi di kalashnikov: Giuseppe De Giosa ucciso nella sua auto

Un’esecuzione brutale in pieno pomeriggio ha scosso la città.De, 43 anni, originario di Adelfia (Bari) e già noto alle forze dell’ordine, è statocon un colpo dial volto mentre si trovava a bordo di una Fiat Panda in via Papini, alla periferia di Lecce.Leggi anche: 17enne tendealla fidanzatina e la uccide con 36 coltellateL’e i rilievi della poliziaL’è avvenuto mercoledì 18 dicembre, in una zona limitrofa al quartiere Santa Rosa. Secondo i primi rilievi della polizia scientifica, sarebbero stati esplosi almeno tre, uno dei quali hato mortalmente la vittima. I residenti, allarmati da urla seguite dagli spari, hanno allertato le forze dell’ordine. All’arrivo dei sanitari del 118, per Denon c’era più nulla da fare.