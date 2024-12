Rompipallone.it - Affare fatto per la Juventus: le cifre del primo colpo di gennaio

Leggi su Rompipallone.it

Lamette le mani sulacquisto del mercato invernale: ledell’operazione che si sblocca per GiuntoliC’è bisogno di un sorriso, per la, prima di Natale. Ed è per questo che i bianconeri preparano con grande attenzione la sfida contro il Monza, fondamentale per provare a tornare alla vittoria in campionato che manca da più di un mese. Dopo quattro pareggi consecutivi, non si può più sbagliare, per non far scappare il gruppo di testa. L’attuale sesta posizione in Serie A non può soddisfare le ambizioni del club torinese, dal quale ci si attende una risposta importante.Per Thiago Motta e soci sarà una gara da non prendere sotto gamba e nuovamente non facile, perché l’infermeria è tornata a riempirsi: Weah fuori causa, quasi sicuramente anche Cambiaso e Douglas Luiz, che hanno continuato ad allenarsi a parte.