Tvzap.it - “Addio Gian Paolo”: l’Italia perde un mito, tra i più grandi sempre

Leggi su Tvzap.it

Un grande protagonista del mondo della moda e della fotografia si è spento a Milano il 17 dicembre. La sua lunga carriera, che lo ha visto collaborare con i più importanti brand di lusso e immortalare icone senza tempo, lo hanno reso celebre a livello internazionale. Con il suo stile unico e la ricerca maniacale della perfezione, ha saputo trasformare ogni immagine in un’opera d’arte, contribuendo a ridefinire gli standard estetici della fotografia contemporanea.Leggi anche: La famosa del web rimane paralizzata dopo la fine di un amore: com’è potuto succedereLeggi anche: Cannavacciuolo, il prezzo del menù per Capodanno: quanto costa mangiare a Villa CrespiL’unNato nel 1935,Barbieri si è spento il 17 dicembre nella sua Milano. Maestro della fotografia e figura di spicco nel circuito della moda per oltre sei decenni, Barbieri ha lavorato con Maison prestigiose come Valentino, Chanel, Versace, Armani, firmando campagne pubblicitarie e servizi per riviste come Vogue e Vanity Fair.