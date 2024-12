Cinemaserietv.it - Zach Gilford in ospedale col viso gonfio: la star di Criminal Minds è irriconoscibile

L’attore, celebre per il suo ruolo di Elias Voit in, ha rivelato ai fan di aver avuto un problema di salute che lo ha costretto ad un ricovero d’urgenza. In una serie di foto condivise nelle sue storie su Instagram,appare con iltalmenteda esseree poi in fasi successive, con ilre notevolmente ridotto.colA quanto pare ilre si sarebbe manifestato nella giornata di ieri e oggi l’attoreebbe già meglio, tanto da essere riuscito ad aprire gli occhi. Nei diversi postsi è detto grato che le riprese degli ultimi episodi disi siano concluse qualche giorno prima dell’emergenza medica e poi ha ringraziato chi lo ha curato all’Huntington Hospital, in California, dai medici agli infermieri e al personale sanitario.