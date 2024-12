Zonawrestling.net - WWE: Infortuni e stanchezza non fermano i Fraxiom che soffrono, ma rimangono campioni

Leggi su Zonawrestling.net

Nathan Frazer e Axiom, conosciuti ormai comesono una coppia che non sta attraversando un gran momento, matremendamente efficaci sul ring. Il loro rapporto va avanti ormai da diverso tempo, non sono mancate però incomprensioni e qualche litigio al punto da pensare sempre ad una imminente separazione. Nonostante il doppio impegno di Frazer, a Deadline sono riusciti a mantenere le cinture in un fatal-4-way match e la scena si è ripetuta questa notte con un altro doppio impegno, questa volta per Axiom impegnato prima contro Oba Femi, non proprio un match leggero, e poi difesa titolata contro i Gallus, il tutto con Frazer costretto ad indossare una maschera per via di uno al naso. Uniti nella sofferenzaAxiom ha avuto, come detto, il difficile compito di affrontare Oba Femi.