Game-experience.it - The Witcher 4, CD Projekt RED sapeva che alcuni fan avrebbero criticato Ciri come protagonista

CDRED ha confermato di essere perfettamente consapevole che la decisione di rendereladi The4 avrebbe suscitato emozioni contrastanti tra i fan, scontentando una fetta della community a causa del grande amore riservato a Geralt di Rivia.leggiamo su VGC, dopo tre capitoli con Geraltpersonaggio principale, il team vuole provare che questa scelta è la giusta evoluzione narrativa per la serie. E sebbeneabbiano espresso dubbi, gli sviluppatori promettono che il gioco mostrerà perchéè perfetta per questo ruolo.Philipp Weber, direttore narrativo del progetto, ha infatti spiegato che in quel di CDRED erano pienamente consapevoli del rischio di critiche, aggiungendo però che nonostante questa convinzione avevano pianificato il cambio dida anni.