Death Stranding 2 | Come e perchè urinare

In Death Stranding 2: On The Beach, anche i gesti più semplici come urinare assumono un ruolo strategico cruciale. Kojima trasforma la routine quotidiana in un elemento di gameplay, offrendo scelte che influenzano risorse e progressi. Urinare nella stanza privata o all’aperto non è solo un gesto naturale, ma un modo per ottimizzare il tuo cammino tra le stelle. Scopriamolo insieme, perché ogni azione conta in questo mondo unico e sorprendente.

In Death Stranding 2: On The Beach, ogni scelta contribuisce alla costruzione del tuo percorso, e la funzione apparentemente bizzarra di urinare non fa eccezione. Kojima trasforma anche i gesti più naturali in elementi di game design, offrendo due opzioni distinte: urinare nella stanza privata o all'aperto. Ma cosa comportano davvero queste azioni? Scopriamolo nel dettaglio. Urinare nella stanza privata: ottenere risorse preziose in modo rapido. Quando raggiungi l'Australia, il sottomarino Drawbridge diventa una vera base mobile che si materializza vicino a te nelle aree connesse alla Rete Chirale.

