UN AMORE REGALE | RAI1 SFIDA LA JUVENTUS SU CANALE 5 CON UNA FAVOLA SENZA TEMPO

Un amore regale, un mix di magia, passione e intrighi, sfida la concorrenza e conquista il cuore degli spettatori. In prima serata su Rai1, martedì 1° luglio, la favola senza tempo di “Un Amore Regale” ci trasporta in un mondo incantato dove due regni si uniscono sotto il segno dell’amore. Per evitare una crisi, il principe, in incognito, si mette alla ricerca di una verità nascosta che cambierà per sempre il destino dei protagonisti.

Una sposa riluttante e due regni da riappacificare: "Un Amore Regale", in prima visione assoluta, martedì 1° luglio, su Rai1 in prima serata. Il principe Desmond di Androvia e la principessa Coralina di Vostieri sono pronti a sposarsi per sancire una pace duratura tra i loro due regni, ma tutto cambia quando Coralina fugge gettando nel caos gli accordi diplomatici. Per evitare una crisi, il principe, in incognito, si mette alla ricerca di Beatrix, la sorella minore di Coralina. La ragazza, che vive a Boston, è riluttante ad accettare il compito di sostituire la sorella. Ben presto però Beatrix capisce che il destino del suo regno dipende da lei e accetta di tornare ad Androvia dove lei e Desmond iniziano a conoscersi meglio.

