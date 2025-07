Controlli ai lidi di Baia | sequestri sanzioni e lavoratori in nero

L’estate a Baia si tinge di impegno e rigore, con controlli che rafforzano la sicurezza e la legalità nelle località più gettonate. La Questura di Napoli ha intensificato i controlli ai lidi, portando sequestri, sanzioni e verifica dei lavoratori in nero, per garantire un’esperienza turistica rispettosa delle norme. Un’azione decisa che dimostra come legalità e divertimento possano andare di pari passo: l’articolo approfondisce questa importante iniziativa.

Estate, tempo di mare e vacanze, ma anche di controlli serrati sul rispetto delle norme nei luoghi della movida e del turismo. Nei giorni scorsi, il litorale di Baia è finito al centro di un'operazione interforze predisposta dalla Questura di Napoli per intensificare la vigilanza nelle aree balneari. Controlli ai lidi di Baia: sequestri, sanzioni.

