Che cosa c’è nel nuovo accordo di libero scambio tra Ue e Ucraina

Scopri cosa comporta il nuovo accordo di libero scambio tra UE e Ucraina, un passo cruciale verso una collaborazione economica più intensa. La revisione dell’area di libero scambio approfondito (Dcfta) apre nuove opportunità e sfide per entrambe le parti, rafforzando i legami commerciali e strategici. Ma cosa significa concretamente questa novità? Approfondiamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa importante intesa.

La Commissione europea ha concluso i negoziati con l’Ucraina sui principi fondamentali della revisione dell’area di libero scambio globale e approfondito (Dcfta), pilastro economico dell’Accordo di Associazione tra Kyjiv e Bruxelles. L’intesa è stata trovata a seguito della scadenza delle misure commerciali autonome, che avevano introdotto un regime preferenziale per gli esportatori ucraini fino al 5 giugno 2025. Secondo il Financial Times, l’accordo è stato trovato sull’idea di puntare ad aumentare le esportazioni agricole ucraine verso l’Ue ma tenendo conto delle preoccupazioni degli agricoltori europei. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Che cosa c’è nel nuovo accordo di libero scambio tra Ue e Ucraina

