Taranto Riaperto il Centro Sportivo di via Cugini grazie all’impegno della Marina

Dopo un periodo di inattività, il Centro Sportivo di via Cugini a Taranto ha finalmente riaperto al pubblico. La riapertura è stata possibile grazie all’impegno del Comando Interregionale Marittimo Sud, che ha agito con tempestività per rendere nuovamente accessibile la struttura. Soddisfazione è stata espressa dall’USIM – Unione Sindacale Italiana Marina, che ha ringraziato il Comando per la pronta risposta alle sollecitazioni giunte dal personale militare e civile. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ad un iscritto all’USIM, membro dell’organizzazione di Marina Sud, il cui contributo nella valutazione dei rischi delle infrastrutture sportive si è rivelato determinante. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it