L'attesa per le pensioni di luglio 2025 sta per finire: da oggi parte il calendario dei pagamenti, un appuntamento fondamentale per milioni di italiani. Con novità in arrivo, tra aumenti e date da ricordare, questa è l’occasione per pianificare al meglio le proprie finanze. Le prossime pensioni saranno accreditate sui conti correnti bancari secondo le date ufficiali, garantendo a tutti una distribuzione puntuale e trasparente.

Il pagamento delle pensioni è una delle giornate più attese dagli italiani, il più importante tra tutti quelli elargiti dall’Inps. Come sempre, arriva in automatico il primo giorno del mese e sarà così anche per luglio 2025. Ma per questo mese sono molte le novità attese, tra aumenti nel cedolino e tutte le date utili per ricevere la pensione. Quando ritirare la pensione. Le prossime pensioni verranno accreditate sui conti corrente bancari martedì 1° luglio 2025, ovvero il primo giorno bancabile del mese. La stessa data varrà per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che hanno scelto l’accredito e per coloro che abitualmente ritirano i trattamenti in contanti agli sportelli postali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pensioni di luglio, il calendario dei pagamenti da oggi

