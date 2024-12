Ilrestodelcarlino.it - Stefano Mancuso presenta 'La versione degli alberi': un viaggio nell'intelligenza vegetale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quando si è innamorato delle piante?se la ride: "È un amore adulto, anche se glimi sono sempre piaciuti fin da bambino. Li ritenevo, però, esseri incapaci. Dopo la laurea, mi sono ritrovato a osservare per ragioni di studio le radici e ho scoperto che erano in grado di superare qualunque ostacolo. È stata una svolta". È partita così l’appassionante avventura del fondatore del laboratorio di Neurobiologia, o meglio del docente universitario capace di svelarci l’universo insospettato legato all’del mondo. Autore di molti saggi scientifici,, autentica iconaambientalisti, ha deciso di divulgare il senso dei suoi studi in modo popolare e immediato anche attraverso la formula del romanzo magari fiabesco e avventuroso. Così, dopo ‘La tribù’, arriva adesso in libreria un secondo volume, ‘La’ sempre edito da Einaudi che ne rapun po’ la continuazione.