Roma si prepara al Giubileo 2025: un anno di fede e di sfide per i romani

Il 24 dicembre 2024 segnerà l’inizio ufficiale delOrdinario, un evento che porterà amilioni di pellegrini da tutto il mondo e coinvolgerà profondamente la città, con tutte le sue tradizioni religiose, ma anche con le inevitabili difficoltà logistiche per ini. Papa Francesco, nella Bolla “Spes non confundit”, ha stabilito che la Porta Santa della Basilica di San Pietro sarà aperta in quella data, inaugurando così unSanto che si concluderà il 6 gennaio 2026.Ilsi svolgerà in un periodo ricco di significato per la Chiesa cattolica e sarà un’occasione di profonda riflessione spirituale e di rinnovamento. Oltre alla Porta Santa di San Pietro, che sarà aperta il 24 dicembre, seguiraltre aperture significative: il 29 dicembre 2024, Papa Francesco aprirà la Porta Santa della Cattedrale di San Giovanni in Laterano, che celebra i 1700 anni dalla sua dedicazione.