Rapina a due anziani in casa, caccia ai fuggitivi. Restituita la refurtiva

Empoli, 18 dicembre 2024 – Uno è dietro le sbarre gli altri due sono ancora ricercati dalla polizia. Continuano serrate le indagini alladegli altri autori dell’efferataai danni di una coppia diempolesi avvenuta domenica sera in via del Borghetto ad Avane. Immobilizzati con del nastro adesivo e imbavagliati, marito e moglie, ottantenni, sono rimasti ostaggio dei banditi per diversi interminabili minuti. Uno dei criminali era rimasto fuori a fare da palo, gli altri due erano entrati dentro l’abitazione, approfittando del momento “perfetto”, quello in cui la padrona diha aperto la portafinestra che dà sul retro per fare uscire il cagnolino. È in quell’istante che il malvivente ha afferrato al collo la donna, le ha tappato la bocca e l’ha buttata a terra. È stato l’inizio di un incubo.