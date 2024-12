Cultweb.it - Quanto spenderemo per le feste? Adesso c’è il calcolatore di budget a darci una mano

Banca N26 ha sviluppato undiper le Festività, uno strumento che permette di stimare e monitorare i costi di regali, eventi, decorazioni e di tutte le altre spese tipiche del periodo festivo a supporto di chi desidera gestire le spese tipiche di questo periodo, senza stress. Lo trovate a questo link ed è davvero di semplice utilizzo. Come funziona? Per prima cosa, Aggiungete ilche avete pianificato per le festività nel. Siate il più realistici possibile. Inserite gli importi stimati per le varie spese nei campi designati. Tenete conto che non è necessario utilizzare tutte le voci elencate nel. Se non vi servono nuove decorazioni, lasciate vuoto il campo corrispondente.A quel punto, ilfarà tutto il lavoro (o quasi) per voi, indicandovisiete riusciti a rimanere nele dove eventualmente ridimensionare le spese.