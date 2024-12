Davidemaggio.it - Michele cacciato da Uomini e Donne

Fine del trono perLongobardi. Il tronista è statodal dating show di Maria De Filippi nel corso della registrazione odierna. Ecco cosa è successo.Le avvisaglie si erano già avvertire ieri pomeriggio, nel momento in cui la redazione ha scoperto, tramite l’eliminata Mary, chesi era messo in contatto con le sue corteggiatrici attraverso un profilo falso su Instagram. Tuttavia, giustificando il suo gesto con la sua poca furbizia e sicurezza di sé, Maria ha dato a Longobardi un’ulteriore possibilità, a patto che Amal e Veronica, le due corteggiatrici rimaste nel suo parterre, avessero accettato di restare nel programma.Questo pomeriggio è saltata però fuori un’altra magagna di. Arrivato in puntata con l’intenzione di scegliere Amal,ha appreso dapprima che entrambe le ragazze avevano intenzione di ritirarsi.