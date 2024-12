Tvplay.it - L’infortunio è grave, corsa ai ripari sul mercato: affare Milan

Leggi su Tvplay.it

S’infiamma la pista dicon protagoniste Napoli e, l’indiscrezione è clamorosa: ecco cosa sta succedendoDoveva essere una mattinata di lavoro ‘tranquilla’, prima della serata di festa in programma al Museo Ferroviario di Pietrarsa per il consueto “Christmas Party”, con la presenza di familiari ed ospiti d’eccezione. Invece, la giornata di lunedì 16 dicembre per il Napoli si è rivelata un vero incubo. Perché proprio durante la sessione di allenamento mattutino si è infortunato uno degli calciatori più importanti della rosa azzurra.aisul(Foto Ansa) – Tv PlayCi riferiamo ovviamente ad Alessandro Buongiorno. Il forte difensore centrale, che ha restituito grande solidità al reparto arretrato partenopeo, si è procurato – come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital – una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari.