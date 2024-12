Ilgiorno.it - Libri in dono agli studenti

Sono arrivatinuovi di zecca per i plessi scolastici sevesini. Come ormai è tradizione le volontarie del Comitato Amici della Biblioteca di Seveso anche quest’anno hanno donato alle scuole del territorio iacquistati grazie al ricavato delle offerte ottenute dai loro mercatini. Un impegno importante per chi ama leggere e “gli angeli“ della biblioteca attraverso i mercatini riescono a raggranellare soldi per poi donare il “sapere scritto“ alle scuole di Seveso. Ivengono acquistati su indicazione delle maestre. L’altro giorno alla scuola Collodi si è tenuta una piccola cerimonia per la consegna dei testi alle insegnanti e ai giovani alunni. Come capita in queste occasioni, erano presenti anche la vicesindaca nonché assessora all’istruzione Weruska Iannotta, l’assessore alla Cultura Michele Zuliani e la dirigente reggente dell’IC di via Adua Roberta Maietti.