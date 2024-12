Lanazione.it - Il rapper Giaime e Jamis in concerto a Bibbiena

Arezzo, 18 dicembre 2024 – IlinSabato 21 dicembre nell'ambito dellaChristmas Night e del progetto Skills on Stage un evento per celebrare i giovani e il territorio., il giovanein grande ascesa nel panorama musicale italiano arriva ail prossimo 21 dicembre per un evento da non perdere, nell'ambito del progetto “Skills on Stage” che ha visto protagonisti i giovani inattivi del Casentino, impegnati a consolidare le conoscenze e le competenze trasversali da utilizzare nel mondo del lavoro ma anche nella vita quotidiana. Nella scaletta della serata anche, il talento casentinese che si è esibito nei più prestigiosi palchi del mondo. “Skills on Stage” ha permesso, attraverso un percorso di incontri e di formazione non formale, ai giovani partecipanti di valorizzare le loro soft skills sviluppando un percorso di apprendimento legato al mondo delle professioni artistiche e musicali.