Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 18 dicembre 2024: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno Sarà Sanremo, su Sky Cinema Un figlio di nome Eramus. Guida aiTv della serata del 18Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 18? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 The New Toy. Sami, venditore ambulante di periferia, trova lavoro come sorvegliante in un grande magazzino a Parigi. Alexandre, figlio di un imprenditore milionario, lo prende come “regalo di compleanno”. Lusingato dal denaro Sami accetta e, gioco dopo gioco, il loro rapporto si evolve, portando Alexandre a legarsi a lui, ma Sami è ignaro che i suoi amici sono in sciopero proprio contro Étienne, il padre del ragazzino.