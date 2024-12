Oasport.it - I Milwaukee Bucks vincono la NBA Cup. Antetokounmpo MVP della finale

la seconda edizioneNBA Cup. Giannisviene eletto MVP al termine di unavinta dalla squadra di Doc Rivers per 97-81 contro gli Oklahoma City Thunder. Non solo la coppa, ma i giocatori disi prendono anche il ricco montepremi in palio, visto che ognuno di loro guadagnerà 500 mila dollari in più.Una partita che si è decisa nel secondo tempo, dopo che all’intervallo il tabellone segnava +1 per i(51-50).ha accelerato nel terzo quarto, dove ha alzata la propria intensità difensiva, con OKC che ha segnato solamente quattordici punti. Preso il comandopartita,non lo ha più mollato, gestendo il vantaggio nell’ultimo quarto senza troppe preoccupazioni.MVP come detto è stato votato Giannis Antetokoumpo, che domina lacon una tripla doppia imperiosa da 26 punti, 19 rimbalzi e 10 assist.