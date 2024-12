Lanazione.it - Giunta umbra, fumata bianca. Sulla Sanità vince Proietti

Perugia, 18 dicembre 2024 – Alla fine si è trovato l’inevitabile compromesso: la presidente Stefaniaavrà la delega alla(oltre a Protezione civile e Ricostruzione), al Partito democratico andranno tre assessori, mentre i Cinquestelle avranno la delega all’Ambiente. Si è chiusa in questo modo la nervosa partitaregionale di centrosinistra. Partita che è diventata sfida, dopo che la presidente venerdì scorso aveva annunciato ai partiti che si sarebbe tenuta la delega più pesante. L’altra notte è andato in scena un lungo faccia a faccia, in cui ciascuno dei protagonisti ha ceduto un “pezzetto” con la consapevolezza però di “guadagnarne” un altro. E così Tommaso Bori (Pd) dovrebbe avere la delega al Bilancio, Personale, Patrimonio, Cultura e Turismo; per Simona Meloni (sempre del Pd) e prima degli eletti del suo partito, si parla di Agricoltura e Sviluppo economico; la new entry rispetto a quanto fin qui preventivato è l’ex sindaco di Narni, Francesco De Rebotti (anche lui del Pd), che potrebbe occuparsi di materie come Istruzione e Lavoro; per il Movimento 5 Stelle ci sarà il coordinatore regionale Thomas De Luca che dovrebbe ottenere l’Ambiente che in un primo momento gli era stato ‘sfilato’ oltre al Trasporto pubblico.