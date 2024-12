Ilfattoquotidiano.it - Franco Bomprezzi – A dieci anni dalla scomparsa un podcast, un video e l’archivio per tramandare il suo pensiero

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si commemorano idel compianto, deceduto il 18 dicembre 2014. E’ stato un grande giornalista e scrittore, attivista e blogger attento e sensibile in particolare ai temi che riguardano i diritti delle persone con disabilità. Con i suoi articoli ha saputo dare voce ai più fragili.è stato il pioniere del giornalismo italiano inclusivo, senza pietismi e con altissima qualità di lessico, lucidità di analisi e lungimiranza nella visione di una società accogliente e rispettosa di tutti. Con una disabilità motoria, conviveva con l’osteogenesi imperfetta, si spostava per l’Italia tra convegni, riunioni, eventi, utilizzando una carrozzina. Si è spento un giovedì mattina a Milano dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale Niguarda.Nato a Firenze il 1 agosto 1952,divenne caposervizio presso Il Mattino di Padova per diversi, fu collaboratore per qualche tempo anche della redazione de Il Resto del Carlino.