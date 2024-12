Lapresse.it - Enel: cda autorizza emissione obbligazioni ibride fino a 2 mld nel 2025

Milano, 18 dic. (LaPresse) – Il CdA dihato l’da parte del gruppo, entro il 31 dicembre, di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, sotto forma di titoli subordinati ibridi, anche di natura perpetua, per un importo massimo complessivo pari al controvalore di 2 miliardi di euro, da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali, europei ed extra-europei, anche attraverso “piazzamenti privati” (private placements). Lo riferisce il gruppo in una nota. Il CdA, con la medesima deliberazione, ha inoltre revocato la precedente delibera del 18 dicembre 2023, relativa all’di uno o più prestiti obbligazionari della medesima natura da parte della Società, per la parte non ancora eseguita. I nuovi prestiti, ove emessi, avranno la finalità di rifinanziarediin circolazione e/o rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo.