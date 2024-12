Ilfattoquotidiano.it - Elkann cambia idea, parteciperà all’audizione parlamentare su Stellantis. Fontana: “Segnale positivo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alla fine, a quanto pare, il presidente diJohnsi presenterà al Parlamento italiano per un’audizione sui progetti per l’Italia del gruppo automobilistico di cui è primo azionista attraverso la finanziaria olandese Exor. A quanto si apprendeha avuto oggi “una cordiale conversazione telefonica” con il presidente della Camera Lorenzo.Durante la telefonata ha anticipato ala sua partecipazionein Parlamento in merito alla convocazione ricevuta, nel rispetto e in piena coerenza di quanto era stato deciso dall’assemblea di Montecitorio lo scorso 16 novembre.interverrà nelle commissioni competenti che hanno sottoposto la richiesta in merito alle evoluzioni del settore automotive in Europa e in Italia.“Un, che giunge coerentemente all’esito delle interlocuzioni intercorse in queste settimane e del confronto avviato con il governo.