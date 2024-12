Bergamonews.it - Eletto al posto di Luca Nieri, Fantini nuovo leader della Fim di Bergamo

Leggi su Bergamonews.it

Emanueleè ilsegretario generaleFim Cisl di. Sostituisce, da qualche giornoalla carica di segretario confederaleCisl provinciale., 49 anni, è entrato nella Cisl da giovanissimo, con il servizio civile, poi ha “frequentato” Femca e Fisascat prima di approdare in Fim e nel 2008 è entrato in segreteria provinciale, carica ricoperta fino al 2017, quando è statoin segreteria regionalecategoria dei metalmeccanici. Il consiglio generale del sindacato, riunito all’Abbazia di San Paolo d’Argon, ha anche rinnovato la fiducia alla segreteria uscente, come da richiesta delsegretario: Elena Scippa e Simone Frigeni continueranno a comporre la squadra dirigenteFim.Nel corsoriunione,, ha ricordato il “percorso che si chiude oggi, dopo 36 anni di attività, e dieci anni in cui ho avuto l’onore di servire da segretario generale questa stupendafederazione, con orgoglio posso dire di essere salito sul tetto del mondo e di aver fatto parteprima Fim d’Italia.