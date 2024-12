Amica.it - Diffondere amore (e aromi): i regali beauty più prestigiosi

Sonoe originali: doni di bellezza lussuosi ed esclusivi che sapranno sorprendere per raffinatezza e rarità. Pronti per infiocchettarli a dovere? Anche all’ultimo momento, si possono scoprire lampade che servono come diffusori olfattivi, creme detergenti avvolti da mussola, profumi ottagonali, vaporizzatori da borsetta da tirare fuori anche durante improvvise tempeste di neve. Pronte per arricchire la lista deicon qualcosa di eccezionale?lusso Natale 2024: idee preziose dalla bellezzaOgni Natale, c’è una letterina di Natale speciale: quella che contiene doni esclusivi e rari.difficili anche soltanto da immaginare. Quest’anno, si compone di flaconi di profumi ottagonali che celano e rivelano il volto di una donna famosa, vissuta molto tempo fa.