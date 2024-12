Tvplay.it - Coppa Italia, la Roma di Ranieri torna a sorridere: Samp battuta

Leggi su Tvplay.it

Un successo netto per i giallorossi contro ladoria: peradesso ci sarà il Milan ai quartiContinua la dicotomia di unache fatica in campionato ma macina risultati quando si tratta delle coppe. Siano esse quelle europee, quindi con l’Europa League, o quelle nazionali, ossia la. A farne le spese questa sera ladoria altre squadre che, nel suo campionato, quello di Serie B, non sta certo attraversando un momento idilliaco. Per certi versi i blucerchiati rappresentavano l’avversario ideale per ritrovare vittoria e fiducia., ladi(ANSA) TvPlay.itLa 12esima posizione occupata in Serie B, ad un solo punto dai playout, rendevano il match sulla carta una formalità. Cha laha svolto praticamente nei primi 25? di gioco, salvo poi amministrare e subire un comprensibile moto d’orgoglio dei blucerchiati nella ripesa.