Davidemaggio.it - Caos nel trono di Michele Longobardi

Leggi su Davidemaggio.it

Dopo l’addio forzato di Alessio Pecorelli, Uomini e Donne rischia di perdere un altro tronista. Nella registrazione di ieri pomeriggio, è emersa infatti un’infrazione del regolamento di, che rischia di compromettere la sua partecipazione nel dating show di Maria De Filippi.In base alle anticipazioni fornite dal blogger Lorenzo Pugnaloni e da Il vicolo delle news, tutto è partito dalla scorsa registrazione, ossia dal momento in cuiha scelto di eliminare Mary. Arrabbiata, la ragazza ha esclamato “sono una signora, quindi non parlo“. Frase che ha messo in allerta la redazione, che ha chiesto spiegazioni alla corteggiatrice.A quel punto, Mary ha vuotato il sacco ed ha ammesso di aver sentito, diverse volte,su Instagram. Andando avanti col racconto si è quindi scoperto cheha aperto un falso profilo social, attraverso il quale si è messo in contatto con tutte le sue corteggiatrici.