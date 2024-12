Abruzzo24ore.tv - Caos in piazza Garibaldi: rissa, arresti e auto della polizia danneggiata

Teramo - Violentatra giovani nordafricani finisce con due. Spray urticante necessario per fermare 19enni tunisini in stato di ebbrezza, danni alla volante. Nuovi disordini in, teatro lunedì sera di una violentatra giovani, culminata con l’intervento di una volante. Intorno alle 21, gli agenti sono stati allertati per sedare un litigio scoppiato nei pressi di un fast food. Protagonisti dell'episodio due 19enni tunisini, visibilmente in stato di ebbrezza, che si sono opposti con forza al fermo, costringendo gli agenti a utilizzare lo spray al peperoncino per riportare la situazione sotto controllo. Durante l’arresto, una ragazza ha tentato di impedire il trasferimento dei due giovani, aggravando ulteriormente la tensione. Uno dei fermati ha poi danneggiato l’interno dell’di servizio, una Alfa Romeo Tonale di recente immatricolazione, causando danni per alcune migliaia di euro.