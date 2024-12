Inter-news.it - Arnautovic al Torino, l’ipotesi ancora non decolla: cosa filtra all’Inter – Sky

La possibilità di vedere Markovestire la maglia dela gennaio sembra meno concreta di quanto si possa pensare. Dopo che Tuttosport aveva lanciato l’indiscrezione negli ultimi giorni, Sky Sport ha smorzato gli entusiasmi, sottolineando come questa pista non scaldi particolarmente. Eccoin questi giorni.DIFFICILE – Markosi trova in una situazione complessa. La scorsa stagione l’attaccante austriaco ha contribuito marginalmente alla conquista dello scudetto e della Supercoppa Italiana, con 27 presenze, 5 gol e 3 assist in campionato, oltre a 4 presenze e 2 gol in Champions League. Quest’anno, tuttavia, il suo ruolo è stato ulteriormente ridimensionato: appena 200 minuti complessivi tra Serie A e Champions, di cui solo 66 in campionato. Numeri che evidenziano come il giocatore non rientri nei piani di Simone Inzaghi.