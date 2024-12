Ilrestodelcarlino.it - ‘A Christmas Carol’: ecco la fiaba di Dickens in lingua originale

Venerdì 20 ultimo appuntamento del 2024 al Teatro Testori: alle 20.30 va in scena ‘A, adattamento della novella natalizia di Charles, qui riproposta come lettura scenica in inglese con musica dal vivo e sottotitoli in italiano dal Centro di produzione teatrale Elsinor insieme alla canadese Presentation House Theatre. Il protagonista è interpretato dall’attore madreJon Beney accompagnato dall’orchestra di Accademia InArte, e sono incluse voci registrate dagli allievi dei corsi di teatro di entrambi i centri di produzione. L’adattamento, pensato per ragazzi dai 12 anni, è stato curato dalla direttrice artistica del Testori, Giuditta Mingucci. La trama gira intorno all’avaro banchiere Ebenezer Scrooge, che odia il Natale poiché lo ritiene una pausa dal lavoro: proprio lui viene visitato, nella notte della vigilia, dallo spirito del suo ex socio in affari, e poi da quelli del Natale Presente, Passato e Futuro, scatenando in lui riflessioni che lo porteranno a mettere in discussione la sua intera esistenza.