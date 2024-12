Zonawrestling.net - WWE: Primo ruolo da attore per Tony D’Angelo

Il 2024 diè stato un vero e proprio successo: per lui sono arrivati i primi titoli singoli in NXT, prima la Heritage Cup a maggio, sconfiggendo Charlie Dempsey, e poi il titolo nordamericano, che detiene tuttora dopo aver posto fine al regno da record di Oba Femi. Ma i suoi successi non si fermano solo al ring: per lui è in arrivo anche il debutto da.Sarà un cattivo di Wild CardsCome riportato da Variety, infatti,, il cui vero nome è Joseph Ariola, è stato scritturato per la seconda stagione di Wild Cards, serie tv poliziesca canadese-americana trasmessa dalla CW, lo stesso canale che ospita NXT attualmente.D interpreterà il personaggio di Jaws, personaggio che viene descritto come “una formidabile mente criminale”: il Don quindi potrà tornare a ricoprire ildi cattivo proprio come ai tempi del suo debutto in NXT 2.