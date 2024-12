Quotidiano.net - Viva il Natale da gustare

Quando l'unione stupisce Un regalo speciale che nasce da un incontro unico. Quello tra la mela Pink Lady® e il cioccolato (bianco in questo caso) La Perla di Torino. Il risultato è il "Pink Lady® Christmas Tree", un originale albero di, in rosa, tutto da. Questo albero celebra l'unione della dolcezza del cioccolato bianco con l’intensità della mela che coniuga gli aromi di miele, vaniglia, rosa e spezie. Per un pranzo a regola d'arte Asulla tavola (e sotto l'albero) non può mancare il vino. E per un perfetto menu a base di carne serve una bottiglia di rosso che sappia valorizzare ogni portata. Come il Chianti Classico di San Felice de La Pieve Gran Selezione, un vino che rappresenta ed esalta il territorio. Ideale con cacciagione, arrosti, grigliate, si presenta di colore rosso rubino, molto profumato con sentori di viola mammola e ribes nero che si legano a una dolce speziatura di tabacco e liquirizia.