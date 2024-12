Metropolitanmagazine.it - Un giudice di Manhattan ha respinto la richiesta di Trump di annullare la condanna per risarcimento danni (dopo la sentenza di immunità della Corte Suprema)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La decisione deldi, Juan M. Merchan, ha bloccato una potenziale via di uscita dal caso, prima del ritorno in carica dell’ex e futuro presidente, il mese prossimo. Tuttavia, i suoi avvocati hanno sollevato altri argomenti per l’archiviazione. Non è chiaro quando, o se, potrebbe essere fissata una data per la. I procuratori hanno affermato che dovrebbero essere prese delle misure per la sua futura presidenza, ma insistono sul fatto che ladeve restare in vigore.A maggio una giuria ha dichiaratocolpevole di 34 capi d’imputazione per falsificazione di documenti aziendali relativi al pagamento di 130.000 dollari per mettere a tacere l’attrice porno Stormy Daniels nel 2016.nega ogni illecito ovviamente.Le accuse riguardavano un piano per nascondere il pagamento a Daniels, durante gli ultimi giornicampagna presidenziale didel 2016, per impedirle di rendere pubblica — e impedire agli elettori di ascoltare — la sua affermazione di un incontro sessuale con l’allora uomo d’affari sposato.