Quotidiano.net - Tredicesima, rimborso 730 e bonus Natale: quando arrivano i pagamenti di dicembre più attesi

Roma, 182024 –è un mese atteso non solo per la, ma anche per l’arrivo dei rimborsi del modello 730 per chi non ha un sostituto d’imposta. Questi rimborsi, erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate, interessano i contribuenti senza un datore di lavoro o un ente pensionistico che possa effettuare il conguaglio fiscale. L’Agenzia procede con l’erogazione dei rimborsi Irpef a partire dal mese diper importi fino a 4mila euro. Per somme superiori potrebbero essere necessari controlli preventivi che potrebbero ritardare l’accredito. Per velocizzare l’operazione, è fondamentale comunicare il proprio Iban all’Agenzia delle Entrate, operazione che può essere effettuata sia online che presso un ufficio territoriale. Inoltre, è possibile monitorare lo stato deltramite il servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia sul suo sito.