Lapresse.it - Sparatoria a Corato, un morto e un ferito: fermati due fratelli

Leggi su Lapresse.it

Une unin unaavvenuta nella tarda serata di lunedì a, in provincia di Bari. La vittima è Nicola Mansi, un uomo di 55 anni raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre era in strada assieme alla moglie e al fratello che è rimasto. I colpi sarebbero partiti da un’auto a bordo della quale c’erano tre persone. L’agguato è avvenuto in via Salvi. Oggi è stato sottoposto a intervento chirurgico l’uomo di 41 anni, fratello del 50enne Nicola Manzi rimastonella.In carcere duedi 18 e 22 anniIl pm della procura di Trani (Bat) ha disposto il fermo di duedi, di 18 e 22 anni, entrambi con precedenti di polizia, in relazione all’omicidio di via Salvi. Ai duevengono contestati i reati di omicidi volontario e porto illecito di arma comune da sparo.