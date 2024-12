Rashford ‘pronto per una nuova sfida’ lontano dal Manchester United

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-17 22:31:11 Giorni caldissimi in redazione!L’attaccante delMarcusha rivelato di essere pronto a lasciare il club della sua infanzia dopo la sua esclusione dal derby dida parte dell’allenatore Ruben Amorim., insieme al compagno di squadra Alejandro Garnacho, è stato escluso dalla rosa delloper lo scontro di domenica contro ilCity poiché Amorim ha chiarito che si aspetta che i suoi giocatori soddisfino determinati “standard”.Il nazionale inglese ha dovuto affrontare crescenti critiche per le sue prestazioni e il suo atteggiamento negli ultimi 18 mesi, in netto contrasto con la sua impressionante stagione da 30 gol sotto Erik ten Hag durante la stagione 2022-23.L’audace decisione di Amorim di escluderee Garnacho alla fine ha dato i suoi frutti, con loche è arrivato in rimonta e si è assicurato una vittoria per 2-1 sui rivali.