Presentato il nuovo treno monopiano elettrico per l’Umbria

“Potenziamento dell’infrastruttura ferrovaria all’insegna dell’innovazione, della sicurezza e della sostenibilità per un’Umbria sempre più proiettata verso lo sviluppo economico e turistico”: così la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha commentato la presentazione questa mattina alla stazione ferroviaria di Assisi, del primodi ultima generazione della flotta del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), che da stamani circolerà sulla linea Foligno – Perugia – Terontola e Foligno – Ancona.La presidente Proietti è intervenuta ad Assisi insieme a Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, Amelia Italiano, Direttore Regionale Umbria di Trenitalia, Enrico Melasecche, ex assessore ai Trasporti e attuale capogruppo della Lega in Assemblea legislativa, Valter Stoppini, vicesindaco di Assisi con la delega ai trasporti.