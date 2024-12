Oasport.it - Pattinaggio artistico, le prime date per il 2025-2026: c’è il calendario Grand Prix, qualificazione olimpica in Cina

Arriva una novità importante dal mondo del. Nelle scorse ore infatti l’International Skating Union a seguito del Consiglio ha reso noti i primi appuntamenti chiave della stagioneche, come sappiamo, sarà contrassegnata dalle Olimpiadi di Milano-Cortina. Proprio a questo proposito non è passato inosservato un dettaglio riguardante il classico trofeo valido come qualifica, last call per volare ai Giochi. Per ciò che concerne la prossima annata sportiva la rassegna si svolgerà in, nello specifico a Pechino, dal 17 al 21 settembre. Si tratta di un cambiamento significativo, considerato che tradizionalmente l’evento si disputa in Germania, nel contesto del Nebelhorn Trophy.Anche per questo motivo subisce una piccola variazione sul tema anche ildel circuito ISU, competizione che si aprirà come sempre con Skate America (17-19 ottobre), per poi spostarsi proprio in(24-26 ottobre).