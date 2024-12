Formiche.net - Nuovi Eurofighter per l’Aeronautica, arriva il via libera dal Parlamento

Leggi su Formiche.net

Proseguono gli sforzi dell’Italia per mantenere aggiornate le proprie capacità aeree. La commissione Difesa della Camera e la Commissione Affari esteri del Senato hanno dato parere favorevole al decreto ministeriale per l’acquisto di ventiquattroTyphoon, che andranno a sostituire i ventisei in dismissione a partire dal 2028. Attualmente, il caccia multiruolo di quarta generazione rappresenta il pilastro portante della flotta aerea italiana, la quale conta oltre novanta F2000.Ivelivoli dovranno anche coprire i compiti attualmente svolti dai Tornado, in via di completa dismissione entro il 2027. Ne consegue che, almeno per un periodo, la flotta aerea nazionale si ridurrà in numeri assoluti. Tuttavia, i recenti ordini per venticinque addizionali caccia F35 e l’entrata in servizio, prevista per il 2035, del Gcap non solo colmeranno la differenza, ma eleveranno la capacità complessiva dell’Arma aerea.