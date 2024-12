Liberoquotidiano.it - "Non vedeva l'ora che inciampassimo". Inter, lo sfogo di Simone Inzaghi: chi inchioda

Un'devastante, altro non si potrebbe dire.ha fatto lo scherzo alla sua ex squadra, la Lazio, rifilandole sei gol a zero nel momento più intenso e positivo della stagione biancoceleste. Dopo il rigore trasformato da Hakan Calhanoglu, per l'la strada all'Olimpico è stata sempre più in discesa. Un messaggio di forza dei Campioni d'Italia a chi, come Atalanta e Napoli, vogliono soffiare lo Scudetto ai nerazzurri. È un super campionato e la squadra difa inevitabilmente parte di questa lotta, considerando la tanta qualità presente in rosa. Contentissimo è l'allenatore di Piacenza, che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa in conferenza stampa elogiando i suoi, nonostante qualche dubbio emerso dopo il k.o. di Leverkusen, che ha un po' complicato la corsa alla qualificazione diretta agli ottavi di finale: "Era da settembre, quando abbiamo perso il derby, che in tanti non aspettavano altro — le parole dia Dazn — È stato detto tanto.