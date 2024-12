Calciomercato.it - Milan, 2024 finito per Okafor: diagnosi infortunio e tempi di recupero

Terzo problema fisico, secondo di natura muscolare per l’attaccante svizzero in questa prima parte di stagione. Tutti i dettagliNuovoper Noah. Alda un anno e mezzo, l’attaccante svizzero saluta in anticipo ildopo una prima parte di stagione del tutto da dimenticare.: dettagli edi(LaPresse) – calciomercato.itOggi ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato, come filtra dal club rossonero, una lesione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Il classe 2000 effettuerà un’ulteriore valutazione clinico-strumentale fra una decina di giorni.: idiPersi tratta già del terzostagionale e del secondo di natura muscolare, anche se questo è decisamente più serio.