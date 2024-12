Manovra Commissione prosegue l' esame

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.50 Proseguito nella notte e ancora in corso l'dellabilancio della Camera sulla. Finora sono sono stati votati emendamenti come lo stop agli aumenti dei pedaggi delle autostrade, i fondi alle scuole paritarie che accolgono disabili, il via libera alla nuova convenzione Mit-Anas e l'aumento del fondo per il Tpl. Restano da votare proposte di modifica su temi delicati, come l'Ires premiale e gli stipendi dei ministri. Si punta a chiudere prima delle comunicazioni della premier Meloni al Consiglio Ue.